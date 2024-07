JD1TV: Procurada por roubo teria acesso às medicações por ser técnica de enfermagem

Edilene Cristine Ajala, de 26 anos, procurada pela Polícia Civil por cometer roubos através do golpe 'Boa noite, Cinderela' em vítimas masculinas na saída de shows, boates e até mesmo na Expogrande, é técnica de enfermagem e pode ter usufruído da posição para conseguir medicamentos que dopassem os homens nos quais eram abordados em Campo Grande.

Ela atuava em conjunto com a mãe Eliane Ajala, de 50 anos, que também é procurada. A mulher, inclusive, era responsável por abordar os homens dizendo que a filha estava interessada na vítima.

O delegado Jackson Vale, da Derf (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos) explicou durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (12), que o alvo principal das mulheres eram somente os celulares, mas como as vítimas acabavam sendo dopadas, elas aproveitavam a situação e faziam praticamente um arrastão financeiro nas contas bancárias e nas casas das vítimas.

"Uma das suspeitas é técnica de enfermagem, então há possibilidade dela ter acesso a medicações que trariam uma hipnose as vítimas, sendo que além do celular, junto deles mesmo, por vulnerabilidade, a senha do celular, da conta-corrente e elas foram realizando essas transferências", disse o delegado.

Algumas vítimas também levavam as duas mulheres para suas residências, onde elas roubavam diversos bens, como ares-condicionados, televisões, roupas e joias.

Durante as investigações, dois homens, de 28 anos, foram presos.

Os quatro integrantes foram indiciados por associação criminosa e roubo majorado pelo concurso de pessoas, além de lavagem de dinheiro.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também