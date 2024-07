Polícia prende integrantes de quadrilha que aplicava "Boa Noite, Cinderela" na Capital

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), deflagrou uma operação, nesta quarta-feira (10), para prender os integrantes de uma quadrilha que aplicava o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela” na Capital.

Os alvos da operação foram dois homens, R.O.R. e L.D.S.Q., ambos de 28 anos, e duas mulheres, E.A., de 50 anos, e E.C.A., de 26, que praticavam o golpe em homens na saída de baladas, bares e da edição deste ano da Expogrande.

As investigações apontaram que as vítimas eram dopadas com bebidas “batizadas” servidas pelas mulheres, e em seguida eram roubadas, sentindo a falta dos bens subtraídos apenas no dia seguinte.

Além de doparem as vítimas, as mulheres obtinham as senhas de suas contas bancárias e realizavam transferências, além de realizarem compras. Algumas vítimas também levavam as duas mulheres para suas residências, onde elas roubavam diversos bens, como ares-condicionados, televisões, roupas e joias.

Em abril deste ano, R.O.R. foi preso em flagrante pela DERF, pelo crime de receptação, após ter comprado uma moto que havia sido furtada e ter usado o cartão de uma de suas vítimas para pagar o conserto da motocicleta.

Após ser preso, a polícia conseguiu identificar os integrantes do grupo. Na quarta-feira, foi feita a prisão dos dois homens pelos crimes, no entanto, as mulheres continuam foragidas.

Os quatro integrantes foram indiciados por associação criminosa e roubo majorado pelo concurso de pessoas, além de lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil está à disposição de eventuais outras vítimas que venham a conhecer as mulheres. Caso tenha informações sobre o possível paradeiro das criminosas, basta enviar mensagem via WhatsApp ou entrar em contato via ligação através do número (67) 99986-0295.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também