JD1TV: 'Seguraaaaa, peão!', locutor de rodeio é atropelado por touro em MS

O locutor de rodeio Pascoal Marques de Souza, de 53 anos, foi atropelado por um touro durante a noite de quinta-feira (11), na festa do Primeiro Encontro de Caubóis de Paranaíba. Por sorte, ele não teve ferimentos.

Conforme as informações do site MS Todo Dia, após o touro ser solto da porta de arena, acabou atropelando pelo animal. Ele ainda chegou a tentar correr, mas não teve sucesso. O momento foi descrito como ‘apenas um susto’ pelo locutor.

“Foi rápido, tão rápido que não dá tempo de nada. Quando você vê, já aconteceu. Eu fiquei com a perna um pouco inchada, mas nada grave, graças a Deus. Levantei, ainda com o microfone na mão, e continuei narrando o rodeio”, contou ele ao site.

Atuando na área de rodeios há mais de 30 anos, Pascoal começou sua carreira na comunicação em 1992, inicialmente com propaganda de rua em Paranaíba, e revelou que nunca havia passado por uma situação como essa antes.

Apesar do susto, ele segue com a agenda de trabalho firme. “Se eu pudesse, ficaria narrando o rodeio 30 dias por mês. Eu sou apaixonado por tudo que envolve rodeio, seja amador, profissional, qualquer tipo de evento. O mais importante é estar lá, levando a emoção para o público”, disse.

Assista as imagens divulgadas na internet: