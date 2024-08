JD1TV: Sem seguro, dono estima prejuízo de mais de R$ 200 mil após loja pegar fogo

Estimativas iniciais apontam para mais de R$ 200 mil de prejuízo na loja de manutenção e reforma de estofados que pegou fogo na tarde desta quinta-feira (22) na Rua Padre Mussa Tuma, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Ao JD1, o mecânico Junior Souza, um dos primeiros ao chegar no local, relatou que moradores foram os responsáveis por notarem o incêndio e se organizarem para retirar o estoque que conseguiram salvar do local, além de procurarem por possíveis vítimas no estabelecimento.

Apesar da preocupação com possíveis vítimas, a loja estava vazia. No momento do incêndio, o dono estava almoçando com o filho e só ficou sabendo do ocorrido após ser informado por uma vizinha.

“Ele tinha saído para almoçar e pegou fogo, ninguém sabe a causa, ninguém sabe o motivo, então todo mundo se mobilizou para tirar o estoque, colocar no lava-jato e na residência de um morador aqui”, comentou.

Rafaela Mandini Macedo da Rocha, irmã do dono, contou que o prejuízo, estimado em R$ 200 mil dentre materiais e móveis perdidos, também é emocional, já que o negócio é de família e foi fundado por seu pai.

“Prejuízo, além de financeiro é emocional, a fábrica na realidade tem desde o meu pai, eu fui criada através do trabalho deles, meu pai é falecido, meu irmão continuou o serviço, e só aqui nesse local tem para mais de 13 anos que eles estão aqui”, detalhou.

A mulher também relatou que a loja não contava com seguro, o que agrava a situação do prejuízo sofrido.

Vaquinha e doações

Familiares do dono e vizinhos estão organizando uma vaquinha para ajudar o dono da loja a se recuperar do incêndio.

No momento, a família está aceitando doações via Pix, em qualquer valor, através do número (67) 99231-1780. Também será organizada uma vaquinha online. “A gente precisa retomar, a família vive disso”, explicou.

Trabalhos dos bombeiros e danos ao local

O Tenente Felipe Bandeira, do Corpo de Bombeiros, deu mais detalhes sobre os esforços para que as chamas fossem contidas, trabalho que se dificultou devido aos móveis e materiais no local, que alimentaram as chamas.

“Trata de uma marcenaria, tinha muitos móveis de madeira, alta carga de incêndio, o que dificultou bastante o combate, mas a gente conseguiu controlar”, detalhou.

Ainda segundo o tenente, foi necessário o trabalho de quatro viaturas de combate a incêndio, além do uso de 25 mil litros de água para conter as chamas. Apesar do trabalho dos bombeiros, as chamas danificaram a estrutura do local, que chegou a desabar em alguns pontos com o calor das chamas.

Os bombeiros permanecerão no local para fazerem rescaldo e verificarem se existem fontes de reignição das chamas. A perícia ainda determinará a causa do incêndio.

