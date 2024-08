JD1TV: Suspeito de mostrar pênis para crianças é espancado e detido no Vida Nova

Suspeito, de 27 anos, foi espancado por populares após ter mostrado o órgão genital para crianças, entre meninos e meninas, na noite desta quarta-feira (14), na região do Vida Nova, em Campo Grande. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato.

Informações do boletim de ocorrência apontam que o professor de um projeto de futebol, teria presenciado o ato obsceno.

Ainda conforme os detalhes do registro, o suspeito teria abaixado as calças e em ato contínuo exibiu a genitália para crianças e até alguns adolescentes. Populares passaram a persegui-lo e conseguiram detê-lo, agredindo e deixando 'preso' até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito apresentava diversas lesões pelo corpo. Ele informou a polícia que ingeriu pinga e cerveja a tarde toda numa conveniência da região.

O caso foi registrado como ato obsceno.