JD1TV: Câmera flagra agressão a tijoladas contra morador de rua na Júlio de Castilho

Saiba Mais Polícia Homem é golpeado com tijolo e fica em estado grave na Júlio de Castilho

Câmera de segurança de dois estabelecimentos mostram os momentos da agressão contra um morador de rua na Avenida Júlio de Castilho, no final da noite desta quarta-feira (7). Ele ficou em estado grave e foi encaminhado para a Santa Casa por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

As imagens enviadas para a reportagem mostram primeiramente o suspeito passando em frente a uma conveniência sem nada. Minutos depois, ele retorna com dois tijolos, um em cada mão, e ataca o morador de rua que está dormindo em frente a uma loja de peças de veículos.

Ele desfere várias tijoladas e deixa os objetos dentro do carrinho que seria da vítima. O suspeito, inclusive, sai andando tranquilamente e a situação só é verificada após outro morador de rua alertar um motociclista.

A vítima ficou com ferimento grave na cabeça e no local, policiais encontraram o tijolo usado no crime e uma grande mancha de sangue no local, que foi periciado pela Polícia Científica.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

