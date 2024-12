JD1TV: Van do Grupo Zíngaro se envolve em engavetamento na BR-163

A van em que o grupo Zíngaro acabou se envolvendo em um engavetamento durante a tarde desta terça-feira (31), enquanto seguia para a cidade de Jateí, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, divulgado pelo site Glória City O Retorno, o veículo parou em um trecho de obras no rodovia. Em determinado momento, o Toyota Corolla que estava atrás da van foi violentamente atingido por uma caminhonete, causando o engavetamento.

Os músicos, que estavam no automóvel, não sofreram ferimentos graves. As outras pessoas, que estavam nos outros veículos, foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde.

Equipes da CCR MSVias estão no local, fazendo o atendimento da ocorrência.

Através das redes sociais, o músico Reizynho Reis, agradeceu a Deus pelo 'livramento' que tiveram. Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também