JD1TV: Veja radar sendo roubado na MS-040

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento que um grupo derruba e furta radar da MS-040, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (18).

Conforme o vídeo, um homem e uma mulher estão do lado de fora de um carro preto, amarrando uma corda no poste do radar. Uma terceira pessoa, que está dirigindo o veículo, dá leves arrancadas para conseguir tombar o sistema de monitoramento.

As imagens tem apenas 28 segundos, mas o leitor que encaminhou para o JD1 afirmou que o radar que estava instalado no km-01 foi roubado pelo grupo.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também