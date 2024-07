JD1TV: Vídeo flagra pouso de emergência de helicóptero às margens do Rio Araguaia

Sarah Chaves, com G1 atualizado em 22/07/2024 às 11h49

Com seis tripulantes a bordo, um helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou fazer um pouso forçado às margens do Rio Araguaia, próximo à Itacaiú, distrito de Britânia, em Goiás.

Segundo a corporação, após o incidente que ocorreu no sábado (20), o piloto, tenente Coronel Willian, teve ferimentos leves, os outros cinco bombeiros militares não tiveram ferimentos.

Segundo o coronel Washington Luiz Vaz Júnior, o helicóptero perdeu força durante o voo. Ele contou que a aeronave passou pelo posto de Itacaiú e seguia em direção a Aragarças quando o acidente ocorreu. O helicóptero fazia um voo de patrulhamento. "O helicóptero estava dando suporte aos finais de semana devido ao volume de turistas na região", explicou o coronel Washington Luiz Vaz Júnior.

Moradores da região e turistas se assustaram e registraram o momento pouco antes do helicóptero cair:

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que as equipes do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI) localizados em Brasília (DF), foram acionados, para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto, que é muito experiente, conduziu a aeronave que perdeu força, ao local mais seguro.

"O piloto fez todas as manobras de emergência possíveis que o caso requer, e com um julgamento rápido levou a aeronave, já sem potência, para o lugar mais seguro e tentou ao máximo diminuir o impacto", diz a nota do Corpo de Bombeiros.

