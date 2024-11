JD1TV: Vídeo mostra motociclista andando na contramão antes de bater e morrer na Ernesto Geisel

Câmeras de segurança flagraram o acidente que matou um motociclista, ainda não identificado, durante a madrugada de domingo (3), na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande. Ele estava trafegando na contramão.

Conforme o já divulgado pelo JD1, o acidente aconteceu por volta das 4h30, próximo ao cruzamento na Avenida Manoel da Costa Lima. Nas imagens é possível ver o momento em que o homem pilota na pista sentido bairro, mas seguindo na direção oposta.

Em determinado momento, ele acaba colidindo contra um carro de passeio. Por conta do impacto, o motociclista rodopiou no ar antes de cair e sofrer várias fraturas pelo corpo e morrer no local.

O passageiro da motocicleta ficou gravemente ferido, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa.

O motorista do carro, um homem, de 34 anos, foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com dores no corpo.

Assista as imagens:

