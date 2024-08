JD1TV: Vídeo mostra motociclista perdendo o controle e batendo em poste na Bandeirantes

Imagens de câmeras de segurança mostram o acidente que matou o motociclista, ainda não identificado, durante a tarde desta segunda-feira (26), na Avenida Bandeirantes, região do bairro Amambai, em Campo Grande.

Conforme o vídeo, o motociclista seguida pela faixa da direita sentido bairro/Centro, quando acabou perdendo o controle e batendo contra uma placa de sinalização do lado esquerdo da pista.

Após a primeira colisão, o homem voa e bate em um poste de energia elétrica. Conforme o já informado pelo JD1, o capacete saiu da cabeça do motociclista durante as colisões, agravando ainda mais sua situação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava sem sinais vitais. Como não portava documentos, as autoridades não conseguiram identificar o motociclista.

Além do socorro, equipes da Polícia Militar de Trânsito, da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para ir até o local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do acidente.

Veja o vídeo: