Jornalista foi esfaqueada três vezes pelo ex-companheiro no São Francisco

A jornalista, que terá a identidade preservada neste momento, socorrida em estado grave na tarde desta quarta-feira (12), no São Francisco, foi atingida por três facadas na região do tórax.

Ela saiu do local, em uma viatura do Corpo de Bombeiros, sem pulso, em estado considerado bastante grave e passa por cirurgia no início da noite na Santa Casa de Campo Grande.

Informações de uma testemunha que presenciou o caso e conversou com a reportagem, apontou que um amigo da vítima estava presente e gritou por ajuda, mas também ouviu uma discussão e acionou a Polícia Militar.

Policiais chegaram rapidamente no local e arrombaram o portão para conseguir deter o suspeito. "Foi a pior cena que eu já vi na minha vida", disse a testemunha.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias revelam que a jornalista denunciou o ex-companheiro por injúria e pediu medida protetiva durante a madrugada, tendo o pedido sido aceito, mas o suspeito não havia sido notificado.

A Polícia Civil, por meio da Deam, Polícia Científica, foram acionadas para o local para o trabalho de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também