Jovem atropelado no Pioneiros morreu a poucas quadras de casa

O jovem Roberto da Silva dos Santos, de 20 anos, morto após ser atropelado por um caminhão na tarde desta terça-feira (10), no cruzamento da Avenida Senador Filinto Müler com a Rua Francisco dos Anjos, no bairro Pioneiros, em Campo Grande, estava a poucas quadras de casa antes do acidente.

O pai do jovem, que fez aniversário no dia 6 de junho, chegou ao local correndo e estava inconsolável, lamentando a perda do filho. Roberto foi atropelado após tentar fazer a ultrapassagem em um caminhão que estava a sua frente na Senador Filinto Müler.

Após ter a confirmação do acidente, o pai de Roberto voltou para casa, com objetivo de impedir que a mãe do rapaz fosse até o local onde seu filho perdeu a vida. O local do acidente se encontra isolado no momento.

