Jovem bate no pai durante briga por wi-fi no Lageado

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (12) suspeito de agredir o próprio pai, de 68 anos, após uma discussão em uma casa no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a um pedido de socorro em uma residência na Rua Osvaldo Fernandes.

No local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo filho de 20 anos. De acordo com o idoso, o rapaz mora no mesmo imóvel e as agressões seriam frequentes.

Ainda conforme o registro policial, o jovem confirmou que deu socos no abdômen do pai. Ele disse aos policiais que a discussão começou porque a vítima não quis informar a senha do Wi-Fi da casa nem entregar o celular.

O idoso possui hérnia umbilical, que estava bastante distendida no momento do atendimento. Apesar disso, ele informou aos policiais que estava bem, mas relatou dores nas costas, no pescoço, na barriga e no braço direito.

Durante o atendimento, um vizinho afirmou aos policiais que costuma ouvir o idoso pedindo ajuda com frequência.

Diante da situação, pai e filho foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol onde ele foi preso em flagrante por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

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