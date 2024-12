Jovem brincava de 'roleta-russa' quando foi baleado na cabeça em casa da Vila Popular

Foi identificado como Jhonathan Flávio Gomes de Sena, de 28 anos, o jovem que morreu ao ser alvejado com um tiro na cabeça durante a madrugada deste domingo (1°), na Rua Araioses, localizada na Vila Popular, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, Jhonathan estava em uma confraternização com dois amigos ingerindo bebidas alcoólicas, maconha e cocaína deste a tarde de sábado (30). Em determinado momento, ele tirou um revólver calibre 38 da bolsa, efetuando disparos para cima sem sucesso.

Uma das testemunhas do caso contou que após isso, a vítima disse: ‘eu sou homem’, efetuando então um disparo contra o próprio rosto. Assustados com a situação, a testemunha e o outro amigo jogaram a arma em um corredor e cobriram o corpo com um lençol, saindo do imóvel em seguida.

A proprietária da casa detalhou as autoridades que estava dentro do imóvel, quando ouviu um barulho alto e ao sair para ver o que estava acontecendo, encontrou o corpo do rapaz já coberto e com muito sangue na região da cabeça.

O marido da mulher informou ainda que viu o rapaz, que acompanhava Jhonathan, efetuar três disparos para cima mas que não ocorreram disparos efetuados. Em seguida, ele apontou a arma para a cabeça da vítima, a atingindo.

Essa testemunha levanta a hipótese de o grupo estar ‘brincando’ de roleta-russa. Uma espécie de jogo onde os envolvidos deixam apenas uma bala na arma e ficam tentando na sorte que essa bala não seja disparada.

Diante da situação, o suspeito e sua companheira foram levados para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos as autoridades. O caso foi registrado e será investigado.

