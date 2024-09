Jovem é agredido a capacetadas durante jogo de futebol em Anastácio

Um rapaz, de 21 anos, foi agredido com capacitadas durante uma partida de futebol ocorrida na noite de domingo (1°), na área conhecida como Aldeinha, na Vila Umbelina, em Anastácio. Apesar de ter acontecido no final de semana, o caso foi denunciado apenas na terça-feira (3).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, divulgado pelo site O Pantaneiro, a vítima detalhou que estava jogando bola com alguns amigos no campo de futebol, quando o autor chegou e passou a agredi-lo fisicamente.

O rapaz explicou as autoridades que não conhece um dos autores, sendo que o mesmo usou um capacete para atingi-lo várias vezes. Ainda segundo o site, as agressões foram motivadas por desentendimentos antigos entre a vitima e os agressores.

O caso está sendo acompanhado pelas autoridades, que continuam investigando o ocorrido e procurando identificar o segundo agressor envolvido no incidente.

