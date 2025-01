Jovem é agredido ao passar em bar para cumprimentar um amigo na Capital

Um rapaz, de 27 anos, foi agredido ao passar por um bar para cumprimentar um amigo durante a manhã deste sábado (18), no Bairro São Conrado, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, ele contou para a Polícia Militar que estava indo pra casa, pela Rua Coronel José Hélio, quando passou por um bar para cumprimentar um amigo. Em determinado momento, um jovem de 26 anos, perguntou se ele tinha cocaína.

Ao negar, a vítima passou a ser agredida com socos e chutes, o deixando com uma lesão no nariz e algumas escoriações pelo corpo.

Os militares fizeram rondas pela região, até encontrarem e prenderem o autor. Ele confessou as agressões, mas não soube explicar o motivo. Diante da situação, acabou sendo preso em flagrante e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

