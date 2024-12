Jovem é baleada na cabeça por PRFs na véspera de Natal no Rio de Janeiro

Juliana Leite Rangel, de 26 anos, foi baleada na baçea durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Washington Luís, trecho da BR-040, na noite desta terça-feira (24), véspera de Natal, no Rio de Janeiro.

A jovem estava indo com a família passar o Natal na casa de parentes em Itaipu, em Niterói, quando o veículo foi atingido por disparos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Ao g1, o pai da jovem, Alexandre Rangel, de 53 anos, disse que dirigia o veículo e, ao ouvir a sirene do carro da polícia, ligou a seta para sinalizar que ia encostar, mas os agentes já saíram do veículo realizando vários disparos.

“Falei para a minha filha: ‘Abaixa, abaixa’. Eu abaixei, meu filho deitou no fundo do carro, mas infelizmente o tiro pegou na minha filha. Eles já desceram do carro perguntando: 'Por que você atirou no meu carro?’. Só que nem arma eu tenho, como é que eu atirei em você?”, relatou o pai da jovem.

Vitor Almada, superintendente da PRF no Rio de Janeiro, disse em depoimento que os policiais alegaram terem ouvido disparos ao se aproximarem do carro, e deduzindo que vinha dele, dispararam contra o veículo.

Juliana foi levada para o Hospital Adão Pereira Nunes e submetida a uma cirurgia, e segundo a prefeitura de Duque de Caxias, seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, e a Corregedoria da PRF também investiga o caso. Os agentes envolvidos foram afastados do cargo.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também