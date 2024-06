Jovem é baleado ao tentar atacar PMs armado com canivete em Costa Rica

Um rapaz, de 22 anos, foi baleado na perna depois de ameaçar uma mulher, de 29 anos, e avançar contra policiais militares na Rua Américo Francisco dos Santos, em Costa Rica. O caso aconteceu durante o final da tarde de terça-feira (4).

Conforme o boletim de ocorrência, A Polícia Militar foi acionada para atender um caso de ameaça, onde o autor estava atacando a vizinha. Ao chegar no local, os policiais tentaram conversar com o autor, que estava exaltado, gritando e ainda fazendo ameaças contra a vítima.

Como a confusão não acabou, nem com a chegada da PM, o autor acabou recebendo voz de prisão. Neste momento, o rapaz começou a resistir, não acatando as ordens dadas pelos policiais. Para fazer a contenção, os militares efetuaram um tiro com bala de borracha atingindo a barriga do jovem.

Ainda assim, armado com um canivete, ele tentou atacar os policiais, que o contiveram apenas ao usar uma arma de fogo. O autor foi baleado na perna, sendo socorrido pela própria guarnição da PM.

Diante da situação, o caso foi registrado como tentativa de homicídio contra autoridade policial, injúria, ameaça, resistência e desacato.

