Polícia

Jovem é baleado seis vezes durante tentativa de homicídio em Campo Grande

Ele foi socorrido em estado grave e levado para Santa Casa

28 dezembro 2025 - 09h43Brenda Assis
Santa Casa da CapitalSanta Casa da Capital   (Foto: Reprodução)

Um jovem de 20 anos foi baleado e ficou gravemente ferido na madrugada deste domingo (28), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h para atender uma solicitação na Santa Casa da capital. No hospital, a equipe médica informou que o rapaz apresentava ao menos seis perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, com ferimentos nos braços, abdômen, tórax e pescoço.

A vítima chegou à Santa Casa por volta da 1h30, transferida da UPA Universitária. Segundo a polícia, o horário provável do ataque teria sido por volta de 0h30. Apesar da gravidade dos ferimentos, o jovem estava estável, porém inconsciente, no momento do atendimento.

Ainda conforme o registro, policiais militares preservaram o local do crime e acionaram equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica. No local foram encontradas três cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros. A área conta com circuito de câmeras de segurança, que devem auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado no DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tentativa de homicídio.

