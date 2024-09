Jovem é encontrada morta, em avançado estado de decomposição, em chácara de Tacuru

Uma jovem, de 25 anos, foi encontrada morta já em avançado estado de decomposição na casa onde morava, localizada no Assentamento Vitoria da Fronteira, em Tacuru. Perto do corpo as autoridades encontraram um machado cheio de sangue.

Conforme o boletim d ocorrência, a Polícia Civil foi acionada pelo dono da chácara, pois ao chegar no local encontrou sua funcionária sem sinais vitais.

Para as autoridades ele detalhou que a jovem morava no imóvel junto com outro funcionário da chácara, mas ele não foi encontrado pelos policiais. Uma equipe da Perícia Técnica de Amambai foi acionada, fazendo os levantamentos sobre a morte da vítima.

Enquanto os trabalhos eram realizados, as equipes encontraram um machado com algumas manchas de sangue o cabo e na lâmina. O objeto foi apreendido para passar por exames periciais.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde será investigado.

