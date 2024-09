Jovem é encontrada morta na casa em que morava em Aquidauana

Evelyn Barbier, de 20 anos, foi encontrada morta dentro da casa em que morava na Rua Janjão, nas proximidades do Campo do Vovô, em Aquidauana.

Conforme as informações do site A Princesinha News, a causa da morte dela não chegou a ser divulgada. As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Muito querida pela vizinhança, a jovem deixa duas filhas pequenas, sendo uma bebê de 2 meses e outra de 2 anos.

O caso está sendo investigado como morte a esclarecer.

