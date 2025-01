Jovem é encontrado morto em avançado estado de decomposição em Sidrolândia

Felipe Nazaro, de 26 anos, foi encontrado morto já em avançado estado de decomposição em uma casa localizada no Bairro Pé de Cedro, no município de Sidrolândia.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Sidrolândia News, o jovem foi encontrado já em estado de decomposição. As causas da morte ainda não foram identificadas, mas as autoridades descartam a hipótese de suicídio.

Felipe não tinha antecedentes criminais e era considerado um jovem muito bom e amável. "Felipe era uma pessoa muito querida na cidade, deixando amigos e familiares profundamente abalados com sua morte precoce e inesperada", escreveu uma amiga nas redes sociais.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

