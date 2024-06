Jovem é estuprada por amigo após usar cocaína na frente dos filhos pequenos na Capital

Uma jovem, de 22 anos, teria sido estuprada por um amigo, de 20, depois de passar dias usando cocaína na frente dos filhos pequenos, de 3, 5 e 6 anos, na invasão da Homex, localizada no Centro Oeste, em Campo Grande. O caso aconteceu neste domingo (2).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pra ir até o endereço indicado averiguar uma situação de estupro. Ao chegar, encontraram a vítima, seu marido e o suspeito junto com as crianças.

A mulher então contou que apesar de não lembrar muita coisa, devido ao consumo de drogas, teria sido estuprada pelo amigo. A vítima e seu marido relataram ainda estar usando entorpecentes desde quarta-feira.

Apesar de ser acusado, o rapaz negou os fatos, dizendo que foi ameaçado de morte pelo casal. Todos estavam sob efeito de drogas.

Maus-tratos - ainda no local, as equipes da Polícia Militar encontraram os três filhos do casal, de 3, 5 e 6 anos. Eles contaram aos policiais que estavam o dia inteiro sem comer.

Além disso, os pais e os amigos vivem consumindo cocaína e outras drogas na frente das crianças. Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado, fazendo o acompanhamento da ocorrência.

Os fatos e envolvidos foram levados para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como maus-tratos e estupro.

