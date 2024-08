Jovem é extorquido ao entrar em site de namoro e ser acusado de pedofilia na Capital

Jovem, de 21 anos, procurou a delegacia na noite desta terça-feira (27) para denunciar mais um caso de extorsão que aconteceu em Campo Grande, dessa vez no bairro Jardim Imá. Tudo aconteceu após ele ser acusado de pedofilia ao entrar em um site de namoro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou para os policiais que entrou no site para namoro e começou a receber mensagens de um número com DDD do Rio Grande do Sul, no qual a pessoa dizia ser um delegado.

Nas mensagens, o suposto delegado afirmou que a vítima teria conversado com uma menor e responderia por pedofilia e para não ser preso, precisaria pagar uma suposta fiança.

Na delegacia, o jovem afirmou que não conversou com nenhuma menor, mas que temendo a exposição e uma possível prisão, passou R$ 1,5 mil para o golpista.

Após o pagamento, tomou ciência que se tratava de um golpe e decidiu procurar a delegacia.

O caso foi registrado como extorsão.

