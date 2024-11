Jovem é morto a tiros enquanto dormia dentro de carro em Ladário

Elivelton de Oliveira Moraes, de 29 anos, morreu ao ser baleado enquanto dormia dentro do carro na noite de sábado (2), na Alameda Sete de Setembro entre as ruas Riachuelo e Quinze de Novembro, em Ladário. Apesar de ter acontecido no final de semana, as informações sobre o caso foram divulgadas apenas ontem (5).

De acordo com o portal Diário Corumbaense, o irmão da vítima estava em casa quando ouviu o barulho de quatro tiros. Na sequência uma vizinha ligou avisando que Elivelton estava ferido dentro do carro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi rapidamente acionado, porém, quando a equipe de socorro chegou, o homem já estava morto. Ele tinha ferimentos na cabeça e tórax.

À polícia, o irmão de Elivelton contou que ele sempre dormia no carro e que vivia arrumando confusão na região. Inclusive, em julho de 2019 sofreu uma tentativa de homicídio. Uma vizinha relatou que ouviu os tiros e depois uma motocicleta acelerando. Ela também afirmou que quando saiu para ver o que havia acontecido, encontrou o rapaz já ferido. A mulher disse que Elivelton era suspeito de alguns furtos e roubos e quando bebia se envolvia em confusão.

Equipes das polícias Civil, Militar e perícia estiveram no local. O caso foi registrado como homicídio simples e é investigado.

