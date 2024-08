Jovem é preso tentando furtar whisky, salsicha e muçarela em mercado

Um jovem, de 24 anos, foi preso ao ser flagrado furtado bebidas e petiscos em mercado do Parque das Nações II, em Dourados, durante a noite de segunda-feira (12).

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada por um funcionário do estabelecimento, pois ele teria flagrado o rapaz tentando sair do local com várias mercadorias escondidas.

Porém, as ações dele teriam sido vistas muito antes, enquanto ainda pegava os produtos das prateleiras e colocava em uma caixa de papelão, que estava em uma sacola cinza. Em determinado momento, ele tentou sair como se não fosse levar nada do local, mas acabou sendo abordado pelo funcionário que solicitou que mostrasse o conteúdo da sacola.

Dentro dela, foram encontradas três embalagens de mortadela fatiada, dois pacotes de salsicha, uma embalagem de muçarela e uma garrafa de whisky, escondida na cintura do autor.

Os produtos que o homem pegou somaram R$ 131,28. Diante dos fatos, ele acabou sendo preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

