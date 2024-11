Jovem é socorrido após bater moto em cavalo na parte alta de Corumbá

Um jovem, de 21 anos, ficou ferido após colidir a moto que conduzia em um cavalo, durante o final da manhã de domingo (3), na Alameda Dona Antônia, no bairro Cristo Redentor, localizado na parte alta de Corumbá.

De acordo com o Diário Corumbaense, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar o resgate e os primeiros socorros. A vítima, estava consciente e apresentava um corte contuso na região do olho esquerdo, com sangramento. Além disso, ele tinha escoriações nas pernas e braços.

Após o atendimento inicial, o rapaz foi imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal. Conforme a guarnição que atendeu a ocorrência, o cavalo não sofreu ferimentos.

