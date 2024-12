Jovem escapa da morte, mas é agredido a coronhadas no São Conrado

Jovem, de 19 anos, escapou da morte no final da noite desta quinta-feira (5), mas não conseguiu evitar as agressões a coronhadas na cabeça desferidas por pelo menos dois indivíduos, no Jardim São Conrado, em Campo Grande. A mãe da vítima presenciou toda a ação criminosa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima e a mãe chegavam na residência e foram abordados por um veículo, onde dois suspeitos desceram do carro, sendo que um deles portava uma arma de fogo.

Nesse instante, o atirador apertou várias vezes o gatilho, mas a arma falhou. Assim, ele passou a agredir o jovem com diversas coronhadas na cabeça, causando graves ferimentos na região e só fugiram do local, quando a vítima caiu no chão.

O jovem e a mãe procuraram atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, onde a Polícia Militar foi acionada e conversou com a vítima, relatando que não sabe o motivo de ter sofrido as agressões, nem quem seriam os envolvidos. A mãe também não soube dizer o motivo do atentado.

Apesar dos ferimentos, o jovem não corre risco de morte e foi transferido para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também