Jovem morre afogado ao ir nadar com amigos em Nova Andradina

Raiel Lopes da Silva, de 25 anos, foi encontrado sem vida durante a tarde de domingo (12), após desaparecer nas águas da “Prainha do Arroz”, localizada numa estrada vicinal do Assentamento Teijin, em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

Conforme as informações do Jornal da Nova, o rapaz teria ido até o local com alguns amigos para tomar banho e aproveitar o dia, quando acabou desaparecendo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram logo acionadas, fazendo buscas pela região até encontrar o corpo.

Além dos mergulhadores, a Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram encaminhadas para o local, junto com a Polícia Civil e a Perícia Técnica.

Ainda segundo o site, Raiel era morador do distrito e estava trabalhando há poucos meses numa usina da região.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

