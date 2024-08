Jovem morre ao bater moto em poste de luz da Duque de Caxias

Motociclista, de 24 anos, morreu ao perder o controle da moto que conduzia e bater contra um poste localizado na Avenida Duque de Caxias, na região do Bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã deste sábado (31).

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, o rapaz estaria a caminho do trabalho quando entrou na rotatória localizada no cruzamento da avenida com a Rua Amaro Castro Lima. Por motivos ainda não identificados, ele teria batido o pé no canteiro da rotatória e perdido o controle de direção.

Devido a alta velocidade, o motociclista foi arremessado contra um dos postes de iluminação. Durante a colisão, o capacete saiu da cabeça do rapaz.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, fazendo manobras de reanimação no motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar fizeram o isolamento da área, até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

