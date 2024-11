Jovem morre após se envolver em briga generalizada dentro de boate em Ribas

Rapaz, de 20 anos, foi assassinado após uma briga generalizada em uma boate localizada na cidade de Ribas do Rio Pardo, durante a madrugada deste sábado (2).

Conforme as informações policiais, a vítima estava no local acompanhada de um grupo de pessoas, aproveitando o ‘role’. Porém, em determinado momento, uma briga generalizada começou a acontecer e do nada o rapaz saiu correndo do local, sendo perseguido por alguns frequentadores do espaço.

A testemunha relatou para as autoridades que ao sair do estabelecimento para ir embora, viu a vítima caída pedindo por socorro. O homem viu ainda que nenhum dos ‘amigos’ que acompanhavam o jovem foram ajudar.

Por isso, ele mesmo colocou o rapaz na garupa da moto e foi para o hospital da cidade, mas ele chegou ao local sem sinais vitais. Diante dos fatos, a Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas, registrando o caso como homicídio na Delegacia de Polícia Civil.

