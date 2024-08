Jovem sobrevive a atentado após ser alvo de 7 tiros no Aero Rancho

Polícia Mulher mata marido enforcado com fio e tenta forjar suicídio para escapar da prisão

Informações como a dinâmica do crime e estado de saúde da vítima não foram divulgadas. Também não há detalhes de possíveis suspeitos ou autoria do crime.

Ainda consta no registro policial que a foram localizadas pelo menos sete cápsulas deflagradas, a princípio, de calibre 765.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima foi atingida na perna esquerda, nas nádegas e no abdômen. Ele foi encaminhado para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

Jovem, de 18 anos, sobreviveu e foi socorrido após ser alvo de sete disparos de arma de fogo em uma tentativa de homicídio no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, na noite desta domingo (4).

