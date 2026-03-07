Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar água com cocaína em Campo Grande

Ludmila Pedro de Lima, de 25 anos, foi socorrida em estado grave após uma tentativa de suicídio na tarde de quinta-feira (6), em uma residência na Rua Delegado Alfredo Hardman, no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio a uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava dentro da ambulância e recebia atendimento médico.

De acordo com o médico do Samu, o estado de saúde da mulher era considerado grave, já que ela apresentava convulsões. Ainda conforme o registro, Ludmila tinha uma lesão no rosto, abaixo do olho direito, e cortes no pé esquerdo. Por estar desacordada, não foi possível colher o depoimento da vítima.

O namorado dela, que mora na casa onde ocorreu o fato, relatou à polícia que os dois haviam discutido após uma crise de ciúmes. Segundo ele, depois da discussão, a mulher foi até a residência e, em determinado momento, foi vista na cozinha colocando um pó branco em um copo com água e ingerindo o conteúdo. A suspeita é que esse pó seja cocaína.

Ainda conforme o relato, após ingerir a substância, Ludmila começou a passar mal. O homem disse que pediu ajuda a uma vizinha para acionar o Samu e tentou prestar auxílio enquanto aguardava o socorro. Em seguida, a vítima teria sofrido convulsões e chegou a bater o rosto na porta de um quarto.

Diante da situação, ela foi encaminhada para Santa Casa. Porém, não resistiu a intoxicação causada pela substância e acabou falecendo.

Uma vizinha contou à polícia que ouviu o homem gritando por socorro e fez a ligação para o Samu. Ela afirmou que não presenciou o que aconteceu dentro da casa, mas viu a mulher caída no chão e em convulsão.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para o local. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande e será investigado.

