Jovem usa facão para ameaçar a mãe após não conseguir dinheiro para comprar drogas

Jovem, de 20 anos, foi preso depois de usar um facão para ameaçar matar a mãe na cidade de Coxim. O crime aconteceu na quinta-feira (31), mas foi divulgado apenas nesta segunda-feira (4), pela Polícia Civil.

Conforme as informações policiais, o rapaz usou o facão para ameaçar a mãe durante a noite do dia 31. Preocupada e com medo, ela não conseguiu dormir durante a madrugada.

Já no dia 1°, a mulher procurou a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) para denunciar o caso. Ela explicou ainda que o rapaz estava usando drogas no imóvel quando começou a exigir dinheiro da genitora para comprar mais entorpecentes.

Como não conseguiu, ele a ameaçou de mote. Considerando que o indivíduo já possui histórico de ocorrências contra a mãe, a DAM efetuou a captura do autor.

