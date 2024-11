Jovens são baleados por desconhecido durante pagode em Nova Andradina

Pelo menos três jovens foram atingidas por balas perdidas durante a madrugada deste sábado (2), em um pagode que acontecida em um posto de combustível na saída para Ivinhema, Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, as vítimas estavam curtindo o evento quando um homem desconhecido chegou exibindo uma arma de fogo. Em determinado momento, ele passou a atirar contra as pessoas, atingindo quem estava pelo local.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no estabelecimento, recebeu a informação que um rapaz, de 22 anos, que estava no show seria o autor dos disparos. Diante dos fatos, eles encontraram o rapaz que acabou resistindo a prisão e tentou fugir, chegando até a derrubar um dos policiais. Ainda assim, ele foi preso e durante a checagem uma faca foi encontrada em sua cintura.

O Jornal da Nova apurou que o rapaz preso, na verdade, levou um tiro de raspão na altura da cabeça, ou seja, também é vítima.

Enquanto as equipes atendiam a ocorrência, um homem de 34 anos, arremessou uma garrafa de vidro contra a viatura e correu para o meio da multidão, no momento dos fatos havia uma briga generalizada, e o rapaz tentou se infiltrar, quando houve disparo de bala de borracha e uso de spray de pimenta, o homem foi detido.

Posteriormente afirmou que estava embriagado e foi desafiado por outra pessoa a jogar a garrafa, aceitando o desafio.

Já a mulher ferida foi levada para o pronto socorro do Hospital Regional e na unidade hospitalar, havia mais uma vítima, um jovem com ferimento no abdômen, pois tinha sido alvejado no mesmo local dos disparos.

Ainda segundo o site, o caso está sendo investigado pela SIG (Seção de Investigações Gerais) da Polícia Civil do município.

