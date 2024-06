Junho Prata: Polícia Civil visita Casa de Convivência em ação de proteção aos idosos

Durante a Operação Virtude em Rio Negro nesta semana, equipes da Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia local, compareceram na Casa de Convivência dos idosos “Nossa Senhora da Guia”, visitando as suas dependências e trocando experiencia com os seus moradores.

São 16 residentes no loca, sendo o mais velho deles, o senhor Antônio Bernadinho com quase 30 anos de histórias da casa.

Na ação que faz parte da campanha 'Junho Prata' no mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa em Mato Grosso do Sul, foram colhidas declarações de um dos moradores no próprio local através de Carta Precatória, evitando seu deslocamento para a Delegacia. A iniciativa faz

Medida busca sensibilizar e envolver a população no enfrentamento à violência contra as pessoas com 60 anos ou mais. MS instituiu o Junho Prata, indo de encontro ao dia 'Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa', instaurado pela Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 15 de junho c

Diversas ações estão sendo realizadas pela Polícia Civil neste mês, como operações policiais, visitas técnicas e demais ações sociais, sempre com o objetivo de aumentar a visibilidade dos idosos no Estado de Mato Grosso do Sul.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também