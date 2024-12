Ladrão é preso ao ser flagrado instantes depois de arrombar e furtar loja em Ponta Porã

Polícia Idoso é hospitalizado com desnutrição e sinais de agressões em Campo Grande

Ele contou ainda que era o autor do furto em uma academia. Diante da situação, o homem foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado.

Conforme as informações policias, uma equipe 4⁰ BPM (Batalhão de Polícia Militar) estava fazendo rondas pela região quando avistou o homem, andando com uma mochila nas costas. Ao perceber a aproximação dos militares, ele tentou fugir correndo, mas foi alcançado.

Um ladrão, que não teve o nome divulgado, foi preso ao ser flagrado com uma faca e vários produtos furtados durante a manhã desta terça-feira (17), Rua Vinte e Cinco de Março, localizada no bairro Jardim Noroeste, em Ponta Porã.