Ladrão é preso ao tentar se esconder em telhado e cair em Rio Brilhante

Homem, de 52 anos, acabou sendo preso ao tentar furtar uma oficina durante a tarde de sexta-feira (29), na cidade de Rio Brilhante.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, o proprietário do estabelecimento contou aos policiais que viu um homem estranho no pátio da oficina, carregando vários produtos. Entre eles estavam: botijão de gás, alicate, caixa de ferramentas e cabo de extensão.

Vendo que seria pego, o homem saiu correndo e pulou o muro do local para tentar fugir invadindo residências do bairro. Para não ser preso pela Polícia Militar, que havia sido acionada, ele chegou a se esconder dentro de uma caixa d'água.

Ele tentou se esconder no telhado de uma casa, mas não teve sucesso porque a telha quebrou, fazendo o bandido cair e ser capturado por moradores, que acionaram a polícia.

Com várias passagens pelo mesmo crime, ele foi detido novamente.

