Ladrões invadem aeroporto de Corumbá e furtam cabos de balizamento

O funcionário da empresa que administra o Aeroporto Internacional de Corumbá, procurou a Delegacia de Polícia Civil, informando que ladrões invadiram as dependências do terminal aeroportuário no final da tarde de segunda-feira (18).

De acordo com o Diário Corumbaense, o funcionário informou que, por volta das 18h30, foi acionado pelo vigilante que atua no local, informando que indivíduos haviam entrado na área interna do aeroporto, mais especificamente na área lateral da pista de pouso, no final da cabeceira 09.

No local, os indivíduos furtaram cabos de balizamento. Para acessar a área, os autores cortaram a grade de proteção que cerca o aeroporto.

Os responsáveis pelo crime não foram identificados. A Polícia Científica foi acionada para realização de perícia na área invadida.

