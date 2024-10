Líder religioso é preso por abusar de cerca de 50 crianças em Minas Gerais

Em Minas Gerais, a Polícia Civil prendeu preventivamente um líder religioso, de 77 anos, por suspeita de abusar sexualmente de aproximadamente 50 meninas com idades entre 3 e 11 anos.

A prisão aconteceu nesta quarta-feira (22), na cidade de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os crimes teriam ocorrido no município de Tiros, no Alto Paranaíba, desde 1980.

Em 2016, foi feita uma denúncia sobre abusos contra uma criança de 4 anos durante uma festa de casamento em um sítio na zona rural de Tiros. O suspeito, organizava inclusive, excursões com as crianças nesse local.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil chegou até o investigado e representou pela prisão preventiva, que foi cumprida na residência dele, no bairro Samambaia IV, em Juatuba.

As investigações continuam e são conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil em Tiros.

