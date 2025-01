Loja pega fogo na Capital e dona tem prejuízo de R$ 50 mil

A dona de uma loja de pneus no Jardim Nashiville procurou neste sábado (18) a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência após um incêndio atingir o seu estabelecimento na madrugada e causar um prejuízo de R$ 50 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, na manhã deste sábado, por volta das 8h, a mulher percebeu que algo estava de errado ao notar o local aberto, e ao entrar no estabelecimento, notou que um incêndio havia acontecido, resultando em queima total de materiais de escritório e pneus que estavam expostos.

Foi ao notar a situação que a proprietária entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, por volta das 8h, onde foi informada que eles foram acionados e já haviam combatido as chamas durante a madrugada, mas que não conseguiram contato com ela para informar da situação.

Os bombeiros então orientaram a mulher a procurar a polícia para o registro de um boletim de ocorrência, já que durante o combate às chamas foram identificados três focos distintos de incêndio no local, o que demanda investigação para determinar se o incêndio foi criminoso ou não.

Aos policiais, ela detalhou que não sabe quem pode estar por trás do crime, e que não tem seguro, tendo que arcar com o prejuízo ao estabelecimento. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

