Lojista denuncia irmão preso por ameaças e ligações de dentro do presídio na Capital

Lojista, de 42 anos, procurou a delegacia para denunciar a perseguição que vem sofrendo do irmão, de 39 anos, atualmente preso em um presídio de Campo Grande, onde sofre reiteradas ameaças e recebe ligações provenientes de dentro da prisão. O caso foi apresentado na polícia na noite desta quinta-feira (5).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que o acusado bota a culpa nele por estar atrás das grades. O indivíduo está preso em razão de um crime de roubo cometido na loja do próprio irmão, em abril deste ano.

O homem relata que desde então vem sofrendo a perseguição, por conta das ligações que recebe do irmão com ameaças. As ligações, quando não são direcionadas ao telefone da vítima, recaem no telefone da loja e alguns funcionários são ameaçados.

A perseguição ainda conta com mensagens e áudios no WhatsApp, onde são também enviadas fotografias com intuito do detento intimidar e ameaçar a vítima. O contexto das mensagens seria o mesmo: a acusação de que o irmão teria provocado a prisão dele.

Temendo a integridade física e também dos funcionários, ele decidiu procurar a delegacia.

O caso foi registrado como perseguição na delegacia de plantão.

