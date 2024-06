Longe das pistas de corrida, Fusca 'Herb' é apreendido recheado de drogas em MS

Um Volkswagen Fusca, que era conduzido por um homem de 29 anos, foi apreendido carregando 91kg de drogas em Naviraí. O entorpecente seria levado para Umuarama (PR).

Conforme as informações policiais, equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira faziam fiscalização na rodovia BR-487, área rural de Naviraí, quando deram a ordem de parada ao condutor do ‘Fusquinha’ amarelo.

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram um compartimento oculto, com 101 volumes prensados de maconha com peso total de 87 kg. Além disso, os militares encontraram mais 21 invólucros de skunk, com peso de 4kg.

O homem disse que foi contratado por um desconhecido, para levar a droga de Itaquiraí para a cidade de Umuarama (PR).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Naviraí. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 192 mil.

