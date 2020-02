Macaco morre eletrocutado em rede de alta tensão

Um macaco morreu na manhã desta quinta-feira (20) eletrocutado por fios de alto tensão da rua Vinte, Vila Piloto no município de Três Lagoas, a 330 quilômetros de Campo Grande. Segundo moradores da região, o animal “passeava” pelo local há quase uma semana e as autoridades não tomaram nenhuma medida.

De acordo com o relato dos moradores, o macaco andava pelas casas há cinco dias. Um deles entrou em contato com a Polícia Militar Ambiental (PMA) local, que não pode ir até o local resgatar o animal por estarem sem equipes para atendimento.

O morador avistou o macaco circulando pela fiação de alta tensão da rua e com receio pela vida dele, foi até a sede da PMA informar do risco que o macaco estava correndo, mas foi dito que as equipes da polícia estavam na rua.

Depois de um tempo, o morador encontrou o macaco enroscado na fiação da rua vinte, provavelmente morto por uma descarga elétrica dos postes de energia.

Outra vez, os moradores entraram em contato com a PMA, que afirmou não poder retirar o animal e que a responsabilidade para removê-lo seria da Elektra, concessionária de energia de Três Lagoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também