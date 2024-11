Mãe chega do trabalho e encontra filha de 10 anos morta na cama, em Três Lagoas

Uma menina, de 10 anos, foi encontrada morta em casa na tarde dessa sexta-feira (22), em Três Lagoas. A criança foi encontrada pela mãe após retornar do trabalho. A menina estava deitada de bruços na cama, sem sinais vitais.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o padrasto da menina a deixou na escola pela manhã. No horário da saída, no horário do almoço, o irmão de criação dela, de 14 anos, foi buscá-la e a levou para casa. Mais tarde, quando a mãe chegou, encontrou a menina já morta no quarto. A mãe teria tentado realizar massagem cardíaca, mas não obteve sucesso.

A mulher e o padrasto levaram a criança ao Hospital Regional Costa Leste de Três Lagoas, onde os médicos constataram a morte. A Polícia Civil foi acionada e registrou o caso como "morte a esclarecer".

A polícia abriu investigação para esclarecer as circunstâncias da morte e aguarda os laudos periciais para identificar se houve sinais de violência ou abuso sexual.

