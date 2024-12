Mãe descobre que a filha de 5 anos foi estuprada por vizinho ao ver sangramento

Polícia Idoso é hospitalizado com desnutrição e sinais de agressões em Campo Grande

Por ter sido agredido, o preso ficou sob escolta policial no hospital da cidade. A mãe e a criança foram levadas para uma unidade de saúde, onde o estupro foi constatado.

Quando a Polícia Militar foi acionada pela genitora da menor, o homem pegou uma espécie de espingarda e tentou fugir, mas acabou sendo capturado por moradores da região, sendo agredido. Na casa do suspeito, os militares encontraram um pano com vestígios de sangue em cima da cama.

Já no banho, ela notou que havia sangue nas partes íntimas da filha. A criança respondeu que o vizinho ofereceu dois reais, passou perfume e usou uma "barra de ferro", nas palavras da menina, para estuprá-la. Desesperada, a mãe foi até o apartamento do vizinho, que negou os fatos.

Conforme as informações policiais, repassadas pelo site Tá Na Mídia Naviraí, a genitora contou que a filha estava brincando fora de casa, quando o pai perguntou sobre a criança. A mulher, então, saiu à procura da menor quando a viu saindo da casa de um vizinho, a pegou e levou para casa.

Homem, de 43 anos, foi espancado por populares após estuprar uma criança, de apenas 5 anos, no residencial Nelson Trad, em Naviraí. O caso aconteceu durante o domingo (15) e foi descoberto após a pequena voltar para casa sangrando.