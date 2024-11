JD1TV: Mãe vai trabalhar e meninos de 5 e 6 anos desaparecem de casa no Jardim Leblon

Dois meninos venezuelanos, de 5 e 6 anos, estão sendo procurados pela mãe após sumirem na manhã dessa sexta-feira (22), no Bairro Jardim Leblon. Os meninos chamam Harold Smith Albarran Tovar, 5 anos, e Hypkler Samir, 6 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso foi registrado como desaparecimento, mas há a suspeita de que as crianças tenham sido sequestradas, após surgirem imagens em que um carro é visto em frente a casa onde moram. O vídeo dá a entender que duas pessoas levaram as vítimas.

De acordo com a mãe das crianças, uma jovem de 24 anos, a família está no Brasil há 2 meses e por isso eles ainda não estão estudando. Para ela trabalhar, normalmente os meninos ficam com a avó, no entanto, ontem eles estavam sozinhos.

Quem tiver informações sobre o paradeiro das crianças pode entrar em contato pelo telefone da mãe (67) 99197-1064, ou pelo 190 diretamente com a polícia e 153 com a GCM.

