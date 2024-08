Marido agride a esposa por achar que está sendo corno em Dourados

Uma mulher, de 28 anos, foi agredida pelo companheiro, de 26 anos, durante a noite de terça-feira (13), no Bairro Jardim Márcia, em Dourados. O motivo? O autor achou que estava sendo traído porque a vítima perdeu o celular.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi buscar a mulher no serviço, mas ela acabou perdendo o aparelho no caminho para casa. Já na residência, a vítima percebeu que havia perdido o celular, mas o companheiro achou que ela estava apenas escondendo o telefone, para ocultar uma possível traição.

Diante da situação, o homem passou a ficar irritado, dizendo que estava sendo traído e começou a segurar e empurrar a companheira contra a parede, dando tapas e mordendo seu rosto. A vítima conseguiu se soltar, correndo para a casa da mãe, que mora ao lado.

Porém, ela foi seguida pelo marido. Já na casa da sogra, o autor arrombou a porta para conseguir entrar, momento em que pegou a mulher no quarto, onde ela se escondia com duas crianças, de 6 e 7 anos.

No local a mulher foi enforcada, recebeu cotoveladas e mais mordidas no rosto. A genitora da vítima chegou a tentar defende-la, mas não teve sucesso pois também foi agredida pelo rapaz. Momentos depois, ele parou e foi embora para casa, onde começou a gritar para a vítima voltar até o imóvel, caso contrário iria matá-la.

Com medo, a mulher foi conversar com o marido, mas voltou a ser agredida. Por sorte, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar passou pelo local, fazendo a contenção do autor e o encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como dano, ameaça, lesão corporal dolosa e violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também