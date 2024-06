Marido leva pauladas na cabeça ao tentar agredir e abusar da esposa em MS

Logo após uma noite de bingo, um casal acabou se desentendo e para fugir das agressões do marido, a mulher atingiu o homem de 52 anos com um pedaço de pau, próximo ao bairro Cinturão Verde em Três Lagoas.

De acordo com informações da Rádio Caçula, a Polícia Militar foi acionada em um caso de lesão corporal, convertido em violência doméstica.

Conforme relatado aos militares, o casal participava de um bingo em um bar para jogar sinuca, e no caminho para casa, o homem teria se exaltado por querer continuar jogando, além de tentar agredir sua companheira, tentou abusar sexualmente dela.

A vítima, para fugir do agressor, e mulher foi até a casa de um vizinho para pedir ajuda, mas foi perseguida pelo marido. Nesse momento, tentando se defender, ela se apossou de um pedaço de madeira e desferiu vários golpes contra a cabeça do homem, que caiu desorientado.

Ele foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros com um possível traumatismo craniano e encaminhado ao Hospital Auxiliadora. Já a mulher não teve ferimentos, e o caso registrado na Central de Flagrantes da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para maiores esclarecimentos.

